Asia Argento e la dipendenza da alcol e droghe | Non è stato facile smettere ora scelgo la vita

Asia Argento apre il suo cuore in un toccante racconto di rinascita, condividendo con sincerità il percorso di quattro anni di sobrietà. La sua testimonianza ci ricorda che la forza di scegliere la vita può superare le sfide più dure, soprattutto con il sostegno di chi crede in noi. Un messaggio di speranza e resilienza che ci invita a non arrenderci mai, perché ogni giorno è un nuovo inizio.

«Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. “Solo per oggi non avrò paura.”». Inizia così il racconto Asia Argento, che in un post su Instagram celebra il suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. «Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. A chi c’era, a chi c’è. A chi non c’è più. 🔗 Leggi su Open.online

