Asia Argento e il percorso di disintossicazione da alcol e droghe | Quattro anni di pulizia

L’eccezionale viaggio di Asia Argento verso la rinascita, raccontato con coraggio e sincerità sui social, ispira chiunque affronti sfide personali. Quattro anni di sobrietà, di lotta e di speranza, testimoniano che il percorso di disintossicazione è una battaglia quotidiana, ma anche una vittoria d’amore per se stessi. Asia ci mostra che, nonostante le difficoltà, la volontà di vivere e ricominciare può prevalere. E questa storia ci invita a credere sempre nella forza della rinascita.

L’intimo racconto su Instagram. Asia Argento si racconta e senza remore, su Instagram, parla del suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. In un post, l’attrice e conduttrice ha scritto: Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. “Solo per oggi non avrò paura.” Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com