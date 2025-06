Asia Argento | Celebro 4 anni di sobrietà Non è stato facile ma ogni giorno scelgo la vita anche quando pesa

Asia Argento celebra con orgoglio quattro anni di sobrietà, un cammino fatto di sfide e di rinascite. Con coraggio e determinazione, ha scelto di affrontare ogni giorno la verità, anche quando il peso sembra insostenibile. La sua testimonianza è un messaggio di speranza per chi lotta per ritrovare sé stesso: perché, come dice Asia, la forza di ricominciare nasce dalla volontà di vivere.

«Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno», scrive Asia Argento sui social per.

