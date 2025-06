Asia Argento celebra i 4 anni senza alcol e droghe | Non è stato facile smettere ora scelgo la vita

Asia Argento celebra con orgoglio i suoi quattro anni di sobrietà, un percorso di rinascita e forza interiore. Con coraggio e sincerità, l'attrice condivide le sfide affrontate e la determinazione a vivere senza alcol né droghe, scegliendo ogni giorno la vita. Un messaggio di speranza e resilienza che ci ricorda quanto sia importante credere in se stessi e nel supporto degli altri, perché la vera vittoria è sempre possibile.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice Asia Argento celebra il suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. “Quattro anni. Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno. Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. ‘Solo per oggi non avrò paura’” scrive l’interprete. E ancora: “Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. 🔗 Leggi su Tpi.it