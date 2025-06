Asd Vitt Chiusi Volley | promozione storica in serie B2 nazionale

di un traguardo che testimonia il duro lavoro, la passione e l’impegno di tutte le nostre ragazze. Questa promozione in serie B2 rappresenta il coronamento di un percorso straordinario e apre nuove prospettive per il futuro del nostro club, facendo sognare ancora più in alto. È un momento che resterà scolpito nella storia della Vitt Chiusi Volley e che ci spinge a continuare a credere nei nostri sogni con determinazione e orgoglio.

Una stagione straordinaria per le ragazze della Asd Vitt Chiusi Volley che sono approdate in serie B2 nazionale dopo un campionato da record - 31 vittorie su 32 gare disputate - e dopo aver battuto nella finale play off il forte Ponte Felcino. Un successo storico per il dream team chiusino guidato da Emanuele Pippi. "La mia soddisfazione e quella di tutta la società è grandissima - spiega il presidente Massimiliano Barbanera - perché si tratta della quarta promozione in serie B conquistata dal 2010, da quando ricopro questo prestigioso incarico: la prima volta con i ragazzi che poi sono diventati ‘Emma Villas’ e tre volte con le ragazze, compresa questa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Asd Vitt Chiusi Volley: promozione storica in serie B2 nazionale

