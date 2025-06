ASD Spezia Women in finale di Coppa Italia Serie C femminile dopo i rigori contro Real Meda

Un’emozione indimenticabile per il calcio femminile italiano! La ASD Spezia Women si impone ai rigori contro il Real Meda, conquistando la finale di Coppa Italia Serie C Femminile. Un traguardo che testimonia passione, determinazione e il talento delle nostre atlete. La vittoria nasce dalla forza del gruppo e dall’inesauribile spirito di squadra. Ora, l’obiettivo è scrivere un’altra pagina di successo...

ASD Spezia Women 4 Real Meda 3 (dopo i calci di rigore) ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (85’ Del Freo), Fuggle, Adami, Monetini, Dezotti, Ciccarelli, Lovecchio, Codecà (46’ Manea), Buono (70’ Duce) Parodi. A disp: Aliquò, Barraza, Lombardo, Scattina, Vacchino, Dehima. All. Salterio REAL MEDA: Ripamonti, Indomenico, Campisi, Roam, Barrile, Vergani, Molteni, Ragone, Mariani, Ballabio, Vlassopolou. A disp. Coppini, De Pieri, Rovelli, Mugnaini, Ienna, Lucchesi, Turati, Roventi, Fusari. All. Marelli Arbitro: Leonardo Buchignani di Livorno (assistenti Lorenzo Nannipieri di Livorno e Giacomo Gianneschi di Grosseto) Reti: 18’ Buono (S), 38’ Ballabio (M) Sequenza rigori: Spezia Del Freo out, Adami gol, Dezotti gol, Parodi gol e Ciccarelli gol. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ASD Spezia Women in finale di Coppa Italia Serie C femminile dopo i rigori contro Real Meda

In questa notizia si parla di: Spezia Women Real Meda

