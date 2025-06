Ascolti tv ieri sera 8 giugno 2025 | boom Roland Garros su Nove vince Rai in access prima serata a Portogallo-Spagna

I dati Auditel di ieri sera, 8 giugno 2025, raccontano una serata all'insegna del successo televisivo: il Roland Garros su Nove ha conquistato il 38% di share, portando il canale al massimo storico. In prima serata, Portogallo-Spagna ha trionfato su Rai 2, mentre nell'access prime time, Affari Tuoi ha dominato tra i programmi più visti. Una domenica sportiva da record, dimostrando ancora una volta il grande appeal dello sport sul pubblico italiano.

Il Roland Garros trascina Nove al 38% di share. In prima serata vince Portogallo-Spagna su Rai 2. Access dominato da Affari Tuoi. Tutti i dati Auditel Ascolti tv 8 giugno 2025: boom per il Roland Garros, vince la Rai tra sport e access È stata una domenica dominata dallo sport, quella dell'8.

Lui ha dimostrato il vero fairplay. Ho tifato sino alla fine che vincesse, era/erano stremati, a volte si vince e altre volte si può perdere. Lui è un gigante. Leggere alcuni sotto Alcaraz mi ha delusa. Lo sport è altro e Sinner ve lo ha spiegato perfettamente in queste Partecipa alla discussione

