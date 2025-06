Ascoli | rivoluzione in rosa per la stagione 2025-26 13 giocatori in uscita

Ascoli si prepara a una vera rivoluzione in rosa per la stagione 2025-26, con 13 giocatori in uscita dopo un’annata complicata e una salvezza sofferta in Serie C. Il club bianconero si trova di fronte a un futuro incerto, ma già ora il nuovo allenatore dovrà fare i conti con il capitale umano attuale. Una sfida cruciale che potrebbe cambiare completamente le sorti del Picchio.

Una rosa completamente da ristrutturare dopo l’anonima quanto sofferta salvezza ottenuta in C. Il futuro del Picchio resta incerto ma, ad un mese circa dall’inizio della stagione 2025-26, chi eventualmente deciderà di guidare il club bianconero sarà chiamato a fare i conti con il capitale umano oggi presente. Una buona parte dei nomi, 13 nell’esattezza, lascerà i colori bianconeri. E nello specifico ci riferiamo ad Adjapong, Alagna, Baldassin, Gagliardi, Gagliolo, Maurizii, Toma, Bertini, Ciabuschi, D’Amore, Liveri, Marsura e Tremolada. Potranno invece restare col Picchio altri 25 giocatori, sebbene svariati profili possono essere già virtualmente considerati lontani dalle cento torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli: rivoluzione in rosa per la stagione 2025-26, 13 giocatori in uscita

In questa notizia si parla di: Rosa Stagione Ascoli Rivoluzione

Juventus, ecco la maglia per la stagione 2025/2026: cambia il disegno delle strisce bianconere, il ritorno del rosa - La Juventus svela la maglia per la stagione 2025-2026, caratterizzata da un nuovo design delle iconiche strisce bianconere e il ritorno del rosa.

Ascoli: rivoluzione in rosa per la stagione 2025-26, 13 giocatori in uscita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Atletico Ascoli: incontri decisivi per conferme e cessioni in vista della nuova stagione - L'Atletico Ascoli pianifica la prossima stagione in Serie D con incontri per valutare conferme e cessioni dei calciatori. Leggi su msn.com

Atletico Ascoli: Preparativi per la Nuova Stagione in Serie D e Uso dello Stadio Del Duca - L'Atletico Ascoli si prepara per la terza stagione in Serie D, cercando di ottenere l'uso dello stadio Del Duca. Leggi su msn.com