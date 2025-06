Ascoli | Covisoc valuta licenza Serie C tra crediti fiscali e indagini Superbonus

L’Ascoli si prepara ad affrontare l’ostacolo più complicato. Oggi la Covisoc inizierà ad analizzare tutte le domande presentate dalle varie società che hanno avanzato la richiesta volta ad ottenere la licenza necessaria per prendere parte al prossimo campionato di C. I primi responsi potrebbero arrivare anche in serata. Secondo le tempistiche stabilite tutte le risposte saranno fornite entro venerdì 13 giugno per poi consentire ai club di avanzare eventuale ricorso entro martedì 17. Poi le istanze verranno analizzate mercoledì 18 con esito definitivo emesso il giorno seguente e trasmesso alla Figc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli: Covisoc valuta licenza Serie C tra crediti fiscali e indagini Superbonus

