Ascea turista olandese si perde in bici | ritrovato sano e salvo

Un turista olandese in vacanza ad Agropoli si è smarrito mentre esplorava in bicicletta la suggestiva costa cilentana. Dopo attimi di apprensione, è stato prontamente ritrovato sano e salvo, dimostrando ancora una volta il valore della solidarietà e dell’attenzione del territorio. Un episodio che ricorda l’importanza di condividere consigli utili per garantire esperienze di viaggio serene e sicure.

Attimi di apprensione nel pomeriggio per un turista olandese in vacanza ad Agropoli, che ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato in bicicletta per esplorare la costa cilentana. L’uomo, partito da Agropoli, avrebbe raggiunto la zona compresa tra Ascea e Pisciotta, dove ha perso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ascea, turista olandese si perde in bici: ritrovato sano e salvo

