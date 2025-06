Ascea turista muore dopo un tuffo in piscina

Una tranquilla giornata di relax si è trasformata in una tragedia ad Ascea, quando un turista emiliano di 75 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina. Residente a Reggio Emilia e in vacanza con amici, l'uomo è stato colto da un malore improvviso subito dopo aver immerso il volto nell’acqua. Inutili i tentativi di soccorso, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa drammatica perdita.

Tragedia in un villaggio turistico di Ascea, dove un turista emiliano di 75 anni ha perso la vita dopo un tuffo in piscina. L’uomo, residente a Reggio Emilia e in vacanza con un gruppo di amici, è stato colto da un malore improvviso subito dopo essersi immerso in acqua. Inutili i tentativi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ascea, turista muore dopo un tuffo in piscina

In questa notizia si parla di: Ascea Turista Tuffo Piscina

Ascea, turista olandese si perde in bici: ritrovato sano e salvo - Un turista olandese in vacanza ad Agropoli si è smarrito mentre esplorava in bicicletta la suggestiva costa cilentana.

Ascea, malore in piscina: morto un turista di Reggio Emilia - Un tragico episodio ha sconvolto una nota struttura turistica di Ascea, nel cuore del Cilento. Leggi su msn.com

Tuffo in piscina nel cuore della notte, grave turista: trauma alla colonna vertebrale - Un turista svedese di 31 anni si è ferito gravemente alla colonna vertebrale dopo uno sciagurato tuffo nella piscina di un albergo. Leggi su lanazione.it

Si tuffa in piscina nella notte, grave turista svedese - Un turista svedese di 31 anni è rimasto gravemente ferito alla colonna vertebrale dopo essersi tuffato nella piscina dell'albergo, nel cuore della scorsa notte. Leggi su rainews.it