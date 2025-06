Art Nouveau week una passeggiata sul liberty anche a Reggio Calabria

Sei pronto a immergerti in un viaggio tra eleganza e innovazione? L’Art Nouveau Week, dall’8 al 14 luglio, torna a celebrare il liberty in tutta Europa, anche a Reggio Calabria. Un’occasione unica per scoprire le meraviglie di una corrente artistica che ha rivoluzionato il Novecento, tra visite guidate, mostre e incontri culturali. Non lasciarti sfuggire questa settimana dedicata alla bellezza, alle forme sinuose e alle atmosfere di un’epoca indimenticabile.

Dall'8 al 14 luglio in tutta Europa torna l'Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. In questa settima edizione, nelle attività promosse e organizzate dall'Associazione Italia Liberty

