arrivano i nuovi parcometri di ultima generazione nei parcheggi aulisio e grimaldi10

Da domani ai parcheggi Aulisio e Grimaldi10 nuovi parcometri di ultima generazione con display a colori touchscreen 7’’che registrano la targa del veicolo. Il pagamento avverrà in maniera anticipata come per tutte le aree con strisce blu. I clienti potranno pagare tramite parcometro oppure online. 🔗 Leggi su Napolitoday.it