Arriva Municipium Il nuovo portale del Comune di Ancona che avvicinerà i cittadini alla pubblica amministrazione

Il Comune di Ancona presenta Municipium, il nuovo portale che rivoluziona l’interazione tra cittadini e amministrazione. Con servizi più accessibili, un’area personale dedicata e un’interfaccia intuitiva, Municipium rende più semplice e immediato seguire le pratiche e consultare i documenti. L’11 giugno, entra anche tu nel futuro della burocrazia digitale e scopri come Municipium possa semplificare la tua quotidianità. Tuttavia, questa innovazione segna solo l’inizio di una nuova era di servizi pubblici.

ANCONA – Nuovo indirizzo e incremento dei servizi per il cittadino, un più agevole rapporto con la pubblica amministrazione e una nuova area personale dove l'utente potrà seguire le pratiche e trovare i suoi documenti. Questo è il nuovo portale del Comune di Ancona che sarà on line dall'11 giugno.

