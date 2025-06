Arriva il grande caldo massime in forte salita nelle prossime ore

Preparatevi a vivere giornate all’insegna del caldo torrido, con temperature in forte aumento grazie all’arrivo di un potente anticiclone africano. Il sole splenderà copioso su tutta Italia, portando un’estate a pieno regime. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, il clima sarà stabile e soleggiato per molti giorni, invitandoci a godere delle belle giornate estive. Quindi, non resta che prepararsi a vivere al massimo questa ondata di caldo!

Arriva l'anticiclone africano, tanto sole nei prossimi giorni - "Estate a pieni giri nei prossimi giorni sull'Italia, con l'arrivo dell'anticiclone africano" - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte.

