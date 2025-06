Arriva a Roma il festival dedicato ai migliori burger d’Italia

delizioso panino. Un viaggio culinario tra sapori autentici e creatività, in una cornice all’aperto che celebra la cultura gastronomica italiana. Non perdere questa opportunità di gustare il meglio del made in Italy: il festival dei burger ti aspetta a Roma, pronto a deliziare i tuoi sensi e a raccontare storie di passione e territorio ad ogni morso.

Arriva il primo grande evento all’aperto della stagione dedicato ai migliori burger d’Italia! Un’occasione imperdibile che parla di territorio e passione per il buon cibo, per scoprire e assaporare le creazioni uniche dei migliori maestri del panino, ognuno con la propria identità e visione del. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Arriva a Roma il festival dedicato ai migliori burger d’Italia

In questa notizia si parla di: Arriva Burger Italia Roma

A Vertemate con Minoprio arriva Burger King: ci sarà anche il servizio "drive" - Conto alla rovescia per l'arrivo di Burger King a Vertemate con Minoprio! Il nuovo ristorante, con servizio drive, aprirà ufficialmente il 15 maggio 2025.

Burger Festival da Eataly - Al Burger Festival, sarà possibile gustare anche una selezione di fritti croccanti e sfizi golosi: Scottadito, ad esempio, proporrà olive ascolane, formaggio fritto, fiori di zucca, patate fritte e ... Leggi su romatoday.it

Roma, ad Ostia arriva la 49a tappa dell’International Street Food - La 49ª tappa della 9ª edizione dell'International Street Food 2025, la più importante manifestazione di street food in Italia, sbarca ... Leggi su msn.com

Giro d'Italia a Roma, Gualtieri: «Felici che l'arrivo sia qui». La vigilia e la tappa valgono 175 milioni - Chi arriva da fuori, secondo uno studio di Banca Ifis, spende in media 290 euro e torna anche l'anno dopo ... Leggi su roma.corriere.it