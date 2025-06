Arresto cardiaco Turista salvata al parcheggio

Un attimo di paura, poi il coraggio e la prontezza dei soccorritori hanno fatto la differenza. La vicenda di una turista spagnola di 75 anni, salvata in extremis da un arresto cardiaco nel parcheggio di via Pietrasantina, dimostra come la rapidità di intervento possa cambiare le sorti di una vita. Un episodio che ricorda l’importanza della prontezza e dell’efficacia delle emergenze sanitarie nel cuore del turismo locale.

Il malore, la paura, poi il sospiro di sollievo. Una turista spagnola di 75 anni è andata in arresto cardiaco la sera di sabato, intorno alle 17. Attimi di apprensione, poi l’arrivo dei soccorritori. La donna è stata rianimata con successo e quindi salvata grazie all’intervento di un’ambulanza e dei suoi soccorritori. È accaduto nel grande parcheggio di via Pietrasantina dove arrivano tanti turisti grazie agli autobus. Visitatori che si fermano per qualche ore in città per vedere la Torre di Pisa e gli altri monumenti della piazza, per poi ripartire per altre mete, di solito in Toscana. Tra l’altro proprio quel parcheggio, dove passano migliaia di persone, è dotato di defibrillatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arresto cardiaco. Turista salvata al parcheggio

