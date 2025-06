Arrampicata sportiva | ancora boulder in Coppa del Mondo I convocati dell’Italia per Berna

L’adrenalina della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva torna a scaldare i cuori degli appassionati, questa volta a Berna, in Svizzera. Dopo l’entusiasmante tappa di Praga, i migliori atleti mondiali si preparano a sfidarsi ancora una volta nel boulder, con l’Italia pronta a fare la sua parte. I convocati azzurri sono pronti a mettere in campo tutta la loro grinta: la sfida è aperta e il sogno italiano si alimenta di nuove speranze.

Dopo l’appuntamento di Praga, dell’ultimo fine settimana, la Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva è pronta a tornare anche nel prossimo weekend sempre con il boulder protagonista. Dalla Cechia si passa alla Svizzera: evento in programma a Berna, dove i migliori interpreti planetari della disciplina faranno tappa per sfidarsi ancora una volta. Tutti a caccia dei francesi Mejdi Schalck e Oriane Bertone, che si sono rispettivamente imposti al maschile e al femminile sulle pareti della capitale ceca. Fra le nazioni al via, ci sarà anche l’Italia che nella località elvetica sarà rappresentata da ben 8 alfieri: 3 uomini e 5 donne. 🔗 Leggi su Oasport.it