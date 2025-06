Aria e clima | gli allarmi di Legambiente ma il Piemonte migliora un po’

Nonostante il Piemonte mostri un lieve miglioramento nei dati ambientali del 2024, gli allarmi di Legambiente ci ricordano che c’è ancora molto da fare per salvaguardare aria e clima. La regione si avvicina a obiettivi di qualità dell’aria più stringenti, ma la strada è ancora lunga e richiede impegno continuo. Alice De Marco invita a una riflessione condivisa: è solo con azioni concrete che potremo garantire un futuro sostenibile.

Il rapporto Stato dell'Ambiente in Piemonte 2025 mostra un leggero miglioramento dei dati ambientali della regione. In particolare, nel 2024 si registra una diminuzione degli sforamenti dei limiti di legge per PM10 e PM2,5. Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, commenta: "Non possiamo accogliere positivamente i dati presentati nel rapporto.

