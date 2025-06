Argentina-Colombia | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante sfida di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Colombia, in scena all’Estadio Monumental di Buenos Aires. Scopri orario, dove seguire il match in tv e le probabili formazioni di entrambe le squadre, per non perdere nemmeno un istante di questa battaglia calcistica imperdibile. Resta con noi, perché ti sveleremo tutto ciò che devi sapere su questa sfida cruciale.

All’Estadio Monumental andrà in scena la sfida tra Argentina-Colombia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Estadio Monumental di Buenos Aires si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Argentina-Colombia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni ARGENTINA (4-1-4-1): Emiliano Martinez; Molina, Romero, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Argentina-Colombia: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: Colombia Argentina Orario Formazioni

Argentina-Colombia: formazioni, dove vederla in tv e streaming - L`Argentina, che ha già staccato il pass per i Mondiali del 2026, affronterà la Colombia nella sedicesima giornata del girone di qualificazione della CONMEBOL. Leggi su calciomercato.com

Argentina-Colombia: dove vedere la finale di Coppa America in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La finale della Coppa America tra Argentina e Colombia andrà in scena nella notte tra il 14 e il 15 luglio alle ore 2 di notte (orario italiano) al Sun Life Stadium di Miami. Leggi su msn.com

Argentina-Colombia: probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming - Colombia è in programma mercoledì 11 giugno alle 2 di notte italiane all'Estadio Monumental di Buenos Aires. Leggi su tag24.it