Arezzo giovane arbitro aggredito da un papà in un torneo U13 Zappi | Genitore denunciato

In un clima di crescente tensione, giovani arbitri sono vittime di aggressioni violente da parte di genitori e spettatori. Dopo l’incidente ad Arezzo, ora la Toscana si trova di fronte a un altro episodio simile in Sicilia, segnando un allarme serio per il rispetto e la sicurezza nello sport giovanile. È urgente intervenire per tutelare chi arbitra e preservare l’integrità delle competizioni.

In Toscana altra aggressione a distanza di due mesi da un episodio simile in Sicilia: un 40enne è entrato negli spogliatoi dopo la partita colpendo a calci, pugni e colpi di sedia il giovane arbitro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arezzo, giovane arbitro aggredito da un papà in un torneo U13. Zappi: “Genitore denunciato”

