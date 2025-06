Arezzo celebra i 40 anni della rovesciata di Domenico Neri con un evento speciale

Arezzo rende omaggio a un’icona indimenticabile del calcio locale: la spettacolare rovesciata di Domenico Neri, conosciuta come Menchino, che 40 anni fa incantò tifoseria e città. Per celebrare questa impresa leggendaria, il Museo Amaranto ha deciso di organizzare un evento speciale che riaccenderà i ricordi e rivivranno le emozioni di quel giorno memorabile. Un’occasione imperdibile per ritrovare la magia di un gesto che ha scritto la storia dell’Arezzo.

Quarant’anni non sono pochi, specialmente nel calcio, dove la memoria è ancora più breve e non si può vivere di ricordi. Ci sono, però, partite, gol e gesti tecnici destinati a rimanere nella memoria collettiva di una tifoseria e di una città. La " rovesciata dei sogni " di Domenico Neri, per tutti Menchino, del 9 giugno 1985 è uno di questi. Per questo motivo, il Museo Amaranto (nella foto il presidente Stefano Turchi) ha organizzato un evento allo stadio Comunale proprio questa sera, data esatta del gol più bello e iconico della storia ultracentenaria del Cavallino. La serata si aprirà alle ore 20 con un’esibizione dei pulcini di otto scuole calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo celebra i 40 anni della rovesciata di Domenico Neri con un evento speciale

