Arezzo | arbitro aggredito dal genitore di un giovane calciatore Ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni

Un episodio allarmante scuote il mondo del calcio amatoriale ad Arezzo: durante una partita tra la squadra locale e la Vis Pesaro under 13, un arbitro è stato brutalmente aggredito dal padre di un giovane calciatore. La violenza si è conclusa con lesioni gravi, guaribili in 40 giorni, e l'intervento immediato delle forze dell'ordine ha portato alla denuncia dell'aggressore. Un episodio che solleva importanti domande sulla sicurezza e sul rispetto nello sport.

L'aggressore sarebbe stato il padre di un bambino che gioca nella Vis Pesaro under 13 che aveva appena affrontato i pari età dell'Arezzo. Il direttore di gara è finito al pronto soccorso con lesioni e fratture guaribili in 40 giorni, mentre l'aggressore è stato fermato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali aggravate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: arbitro aggredito dal genitore di un giovane calciatore. Ha riportato lesioni guaribili in 40 giorni

In questa notizia si parla di: Lesioni Arezzo Arbitro Aggredito

Arezzo, padre aggredisce l'arbitro dopo la finale di un torneo di calcio under 12 - Un arbitro di 20 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini", disputato domenica allo stadio "Città di Arez ... Leggi su msn.com

Arezzo, genitore picchia arbitro 18enne a torneo giovanile - Un arbitro di 18 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini" disputato ieri allo stadio "Città di Arezzo". Leggi su msn.com

Arezzo, arbitro aggredito da un genitore al termine del torneo Under 12 - Genitore aggredisce l'arbitro all'interno dello spogliatoio del direttore di gara, al termine del Memorial "Mirko Poggini" che si è svolto domenica 8 giugno allo stadio Comunale di Arezzo e riservato ... Leggi su corrierediarezzo.it