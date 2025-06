Arezzo | al Giotto la rivolta contro la costruzione delle torri Residenti mobilitati boom di firme

Arezzo si accende di passioni e proteste: il quartiere Giotto si mobilita contro il progetto di costruzione di due torri residenziali che minacciano il suo verde storico. La comunità , unita in un’ondata di firme e manifestazioni, ribadisce il valore degli spazi collettivi e si oppone alle scelte urbanistiche che rischiano di cancellare un angolo di natura. La battaglia per difendere l’identità del quartiere è appena iniziata.

Arezzo, 9 giugno 2025 – Una porzione di verde incolta, dimenticata da anni, al centro del quartiere Giotto, si è trasformata in un terreno di confronto tra interessi privati, scelte urbanistiche e sentimenti collettivi. È l’area tra via Tiziano e via Cimabue, dove la società Polo Costruzioni srl ha presentato un piano per realizzare due edifici residenziali di otto piani, con appartamenti di pregio, un parcheggio e spazi verdi riqualificati. La proposta, recepita dalla giunta comunale, è stata messa sul tavolo con la variante urbanistica, ora avviata all’iter tecnico-istituzionale. Il progetto, tuttavia, ha sollevato una mobilitazione di residenti che chiedono lo stop alla costruzione, ritenendola una cementificazione inopportuna in una zona già densamente edificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo: al Giotto la rivolta contro la costruzione delle torri. Residenti mobilitati, boom di firme

