Aretini alle urne | così l' affluenza definitiva dell' 8 e il 9 giugno

Alle urne si conclude la grande partecipazione popolare del 8 e 9 giugno. Alle ore 15, i seggi si sono chiusi: è giunto il momento di conoscere l’affluenza definitiva e i risultati di ogni comune. Un momento di grande interesse per capire come i cittadini hanno scelto il proprio futuro e la propria comunità. Ecco i dati completi, un resoconto fondamentale per tutti noi.

Ore 15 - Urne chiuse. Il tempo per il voto è terminato. Ecco in quanti si sono recati ai seggi per esprimere la propria preferenza di voto. I risultati comune per comune.

