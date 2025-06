Arena-Auditorium | doppio pienone tra convention e musical

spettacolo che ha conquistato il pubblico, dimostrando ancora una volta come cultura e business possano convivere in un mix esplosivo di emozioni e ispirazione. Un fine settimana da ricordare per la cittĂ , che si conferma palcoscenico di eventi di grande richiamo e qualitĂ . La doppia vittoria di Vitrifrigo Arena e Auditorium Scavolini testimonia il loro ruolo centrale nel panorama culturale e imprenditoriale locale.

Vitrifrigo Arena e Auditorium Scavolini festeggiano una doppietta, nel senso che entrambi i contenitori hanno fatto il pieno in questi giorni. E se l’Arena è ormai una macchina ben collaudata, è dal vecchio palas che ci si aspetta risposte. L’Astronave ha ospitato la convention nazionale dell’azienda Amway, che si è chiusa ieri, e del musical “ Il coraggio delle idee ”, in scena da venerdì fino a stasera all’Auditorium. Si tratta dello spettacolo sempre molto atteso in cittĂ perchĂ© coinvolge oltre 400 studenti di tutte le scuole superiori della provincia, con il coordinamento del liceo Scientifico e Musicale Marconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arena-Auditorium: doppio pienone tra convention e musical

