Area parcheggio diventa sala ristorante a Positano | scatta il sequestro

si trasforma in un elegante ristorante clandestino. Un caso che ha suscitato scalpore tra cittadini e turisti, evidenziando come l’abuso di spazi pubblici possa mettere a rischio la legalità e la sicurezza della splendida Positano. La vicenda mette in luce l’importanza di controlli rigorosi per tutelare il patrimonio e il turismo locale, garantendo che ogni spazio venga utilizzato nel rispetto delle norme.

Blitz dei carabinieri a Positano, dove hanno svolto una serie di controlli all’interno di un albergo del centro cittadino. Al termine della perquisizione hanno sequestrato un’area di circa 120 metri quadrati, circoscritta da vetrate, che originariamente era un parcheggio ma che, ora, di fatto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Area parcheggio diventa sala ristorante a Positano: scatta il sequestro

