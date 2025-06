Arcore operaio morto folgorato in cantiere | via al processo contro i titolari delle ditte e l’ingegnere responsabile

Un tragico incidente scuote Arcore: Vasile Baican, operaio di 57 anni, perde la vita folgorato su un ponteggio durante lavori di ristrutturazione. A oltre due anni dalla tragedia, si apre il processo al Tribunale di Monza contro i titolari delle ditte e l'ingegnere responsabile. Un momento cruciale nel cammino verso giustizia, che mette in luce l'importanza della sicurezza sul lavoro e della responsabilità delle imprese.

Arcore (Monza Brianza), 9 giugno 2025 - Era morto folgorato su un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione di un edificio. Per questo tragico infortunio sul lavoro, che il 15 settembre 2022 è costato la vita a Vasile Baican, operaio di 57 anni di origini romene, residente ad Arcore, oggi si è aperto il processo al Tribunale di Monza per omicidio colposo nei confronti dei due titolari delle ditte che avevano ottenuto l'incarico per gli interventi edilizi in via Trento e Trieste ad Arcore e pe r l'ingegnere responsabile del cantiere, mentre il datore di lavoro del 57enne è già stato condannato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcore, operaio morto folgorato in cantiere: via al processo contro i titolari delle ditte e l’ingegnere responsabile

In questa notizia si parla di: Arcore Operaio Morto Folgorato

