Archeotrekking a Gratteri alla scoperta dell' abbazia medievale di San Giorgio

Vivi un'avventura unica tra storia e natura nel suggestivo paesaggio delle Madonie con l’archeotrekking a Gratteri. Domenica 15 giugno, esplorerai l’affascinante abbazia medievale di San Giorgio, un vero e proprio gioiello nascosto nel verde. Un’occasione imperdibile per scoprire segreti antichi, circondati dalla frescura dei boschi, prima della pausa estiva. Non perdere questa esperienza memorabile, che unisce scoperta e relax in un contesto mozzafiato.

Domenica 15 giugno ultimo archeotrekking prima della pausa estiva. Si torna nei freschi boschi delle Madonie alla scoperta della splendida abbazia medievale di San Giorgio, un gioiello immerso nella natura. Si tratta di una passeggiata storico-naturalistica guidata da un archeologo e guida.

