ArcerlorMittal la riunione dell' azienda e dei sindacati per attivare la procedura del licenziamento dei lavoratori

Un incontro cruciale all’orizzonte: l’11 giugno, ArcelorMittal Avellino e Canossa S.p.a. si scontrano con i sindacati CIGL, CISL e UIL per discutere la delicata procedura di licenziamento dei lavoratori. Una tappa fondamentale che potrebbe segnare il destino di molte famiglie e il futuro dell’industria locale. In questa fase, trasparenza e dialogo saranno più che mai essenziali per affrontare insieme questa sfida.

ArcelorMittal Avellino e Canossa S.p.a., insieme ai sindacati CIGL, CISL e UIL, si riuniranno l'11 giugno, alle ore 11:30, presso gli uffici della Direzione Generale Lavoro, al primo piano dell'Isola A6 del CDN. La riunione è stata convocata per l'esperimento della fase amministrativa relativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - ArcerlorMittal, la riunione dell'azienda e dei sindacati per attivare la procedura del licenziamento dei lavoratori

In questa notizia si parla di: Riunione Sindacati Arcerlormittal Azienda

Assegnazioni provvisorie docenti e ATA 2025-26, il Ministero accelera: mercoledì 4 giugno riunione con i sindacati. Attesa per nuovo contratto - Il Ministero dell'Istruzione accelera sull'assegnazione provvisoria di docenti e ATA per il 2025/26, convocando una riunione con i sindacati il 4 giugno.

La vertenza ArcelorMittal torna in Regione: summit a Napoli tra azienda e sindacato - Mercoledì prossimo alle 11, l’assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello ha convocato un summit con azienda e sindacato al quale ... Leggi su corriereirpinia.it

ArcelorMittal, Landini: «Ci sia presenza pubblica in azienda» - Sarebbe utile una presenza pubblica nella gestione dell’azienda». Leggi su video.corriere.it

ArcelorMittal, nessun accordo dopo l’incontro in prefettura a Genova. Sindacati: “Lavoro c’è, cassa integrazione è scelta politica” - Gli operai hanno atteso l’esito della riunione insieme, ma con mascherine e distanziamento sociale. Leggi su ilfattoquotidiano.it