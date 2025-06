Appena ti addormenti si abbassa la temperatura nella stanza Samsung combina indossabili e climatizzatore

Immagina un sonno perfetto, dove la temperatura della stanza si adatta automaticamente alle tue esigenze, creando l’ambiente ideale senza che tu debba muovere un dito. Grazie alla tecnologia Samsung che combina climatizzatore e dispositivi indossabili come Galaxy Watch e Galaxy Ring, il comfort si trasforma in un'esperienza personalizzata e intelligente. Scopri come questa innovazione rivoluziona il riposo notturno, garantendoti notti serene e rigeneranti come mai prima d’ora.

Il climatizzatore si attiva e regola la temperatura in automatico, alzandola o abbassandola, collegandosi al Galaxy Watch o al Galaxy Ring per adeguarsi alle varie fasi del sonno. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Appena ti addormenti, si abbassa la temperatura nella stanza. Samsung combina indossabili e climatizzatore

