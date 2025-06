Apertura esclusiva – Castello Marchione di Conversano

Domenica 15 giugno alle 10:30, non perdete l’occasione di scoprire il maestoso Castello Marchione di Conversano in un’apertura esclusiva. Un viaggio tra storia, arte e panorami mozzafiato, condotto dal nostro presidente Alessandro De Luisi e dal giornalista Giancarlo Liuzzi. Un’esperienza unica per immergersi nel cuore di un patrimonio prezioso e riservato. Prenotate subito e lasciatevi conquistare dalla magia di questo luogo incantato!

Apertura esclusiva del castello Marchione di Conversano - Domenica 25 alle 10.30, un'occasione unica per scoprire il Castello Marchione di Conversano in apertura esclusiva.

