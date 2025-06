Aperta la Causa di Beatificazione di Marianna Boccolini giovane dalla fede luminosa

È con profonda emozione che annunciamo l'apertura della causa di beatificazione di Marianna Boccolini, una giovane dalla fede luminosa e sincera. Testimone di una spiritualità autentica e concreta, Marianna si erge come esempio di virtù per i giovani di oggi. Con questa fase iniziale, la sua vita e il suo esempio continuano a ispirare e a illuminare il cammino di chi cerca la vera fede.

È stata ufficialmente aperta la Causa per la Beatificazione di Marianna Boccolini. Testimone di una fede semplice, concreta e profonda si pone a modello per i giovani. Marianna Boccolini, che diventa adesso Serva di Dio, in quando è stato dato avvio all'inchiesta diocesana di accertamento delle virtù eroiche cristiane, ovvero il primo passo della Causa.

