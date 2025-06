Aperitivi al femminile | incontri gratuiti su tematiche inerenti al mezza età delle donne con aperitivo finale

Vivi la tua mezz’età con consapevolezza e stile grazie agli aperitivi al femminile, incontri gratuiti dedicati alle donne in questa fase di vita. Il 26 giugno 2025, un appuntamento imperdibile con Roberta Purgato, estetista esperta, per scoprire come prendersi cura di viso e corpo in modo efficace. Perché la pelle invecchia e come contrastare rughe e segni del tempo? Vieni a scoprirlo e condividi un momento di crescita e socialità.

