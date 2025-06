Anzio in valigia 2 chili di oppio dei braccianti | arrestato alla stazione di Lavinio

Un episodio che scuote la tranquillità di Lavinio: un uomo di 66 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato con due chili di oppio nascosti nella valigia. Durante un normale servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno scoperto un traffico illecito che minaccia la sicurezza della comunità. La lotta alla droga prosegue senza sosta, ma cosa ci riserverà il resto delle indagini?

Anzio, 9 giugno 2025 – I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hanno arrestato in flagranza di reato un 66enne di origini indiane, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante il servizio perlustrativo pomeridiano, hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, presso la stazione ferroviaria di Lavinio Lido in possesso di una valigia di grandi dimensioni che ha insospettito gli operanti. Dati i suoi precedenti specifici, procedevano con una perquisizione personale e del bagaglio, r invenendo e sequestrando 24 sacchetti contenenti bulbi di papavero (oppio), per un peso complessivo di c irca 2,3 chilogrammi, oltre a una somma di 200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it