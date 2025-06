anzio chiuso bar nel quartiere zodiaco per motivi di ordine pubblico

Anzio chiude temporaneamente il bar nel quartiere Zodiaco a causa di gravi problemi di ordine pubblico. Dopo ripetute aggressioni, risse e presenze pericolose, le autorità hanno deciso di sospendere la licenza dell’attività per 20 giorni, nel tentativo di ripristinare la sicurezza e tranquillità del quartiere. Questa decisione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini e visitatori, sottolineando quanto sia fondamentale intervenire prontamente in situazioni di rischio.

Il provvedimento dopo aggressioni, risse e presenze pericolose. Roma, 9 giugno 2025 – I carabinieri hanno notificato al titolare 36enne di un bar situato nel quartiere Zodiaco di Anzio un provvedimento di sospensione della licenza per 20 giorni. La misura, emessa dal questore di Roma, è stata adottata per motivi di ordine e sicurezza pubblica. All’origine del provvedimento vi sono numerosi interventi delle forze dell’ordine all’interno del locale, teatro di aggressioni, risse e frequentato da persone con precedenti penali o segnalate per uso di droghe. Anche l’area esterna al bar è stata piĂą volte scenario di episodi violenti, contribuendo a un clima di instabilitĂ . 🔗 Leggi su Romadailynews.it