anziano trovato morto in casa a saronno fermata la nuora

Una tragica scoperta a Saronno scuote la comunità: un anziano di 86 anni è stato trovato morto nella sua casa, mentre la nuora, Elena Pagani, è stata fermata con l’accusa di omicidio. La 41enne, che viveva con il padre e il figlio, ha chiamato il compagno confessando l’accaduto, lasciando dietro di sé un mistero da chiarire. La verità emerge lentamente, mentre le indagini procedono per scoprire il movente di questa drammatica vicenda...

É stata fermata con l'accusa di omicidio la nuora di Romolo Baldo, l'86enne padre del suo compagno accoltellato a morte nella sua abitazione di via Pio Xi a Saranno, in provincia di Varese. La donna, la 41enne Elena Pagani, viveva con padre e figlio nella villetta: sarebbe stata lei stessa a chiamare il compagno spiegandogli l'accaduto. I carabinieri l'hanno trovata seduta sul divano con il coltello in mano. Ancora da stabilire il movente. Secondo quanto ricostruito, l'allarme per la morte di Baldo è scattato nella mattinata di oggi.