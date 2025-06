Anziano trovato morto in casa a Saronno al vaglio la posizione della nuora

Una scena inquietante a Saronno scuote la comunità: un anziano di 87 anni, Romolo Baldo, è stato trovato morto nella sua abitazione. La scoperta, avvenuta questa mattina grazie a un parente, sta alimentando sospetti e indagini serrate. I carabinieri stanno valutando ogni dettaglio, compresa la posizione della nuora, per fare luce su questa tragica vicenda. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

Un anziano è stato trovato morto nella sua abitazione di Saronno (Varese) nella tarda mattinata di oggi. A dare l'allarme sarebbe stato un parente della vittima. Sul posto è subito arrivato il personale sanitario, che ha constatato il decesso, i carabinieri della compagnia cittadina, che stanno indagando sulla vicenda. Secondo gli inquirenti si tratta di un omicidio, anche perchè la vittima, Romolo Baldo, di 87 anni, avrebbe ferite da arma da taglio. E' al vaglio degli inquirenti la posizione della nuora dell'anziano accoltellato a morte nella casa in cui vivevano in via Pio XI. La donna è stata portata in caserma dai carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Anziano trovato morto in casa a Saronno, al vaglio la posizione della nuora

