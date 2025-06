Anziano fa manovra in cortile e colpisce una bimba di tre anni Corsa in elicottero a Bergamo

Un terribile incidente scuote Cremonesano: una bambina di soli tre anni è stata accidentalmente investita da un anziano durante una manovra nel cortile condominiale. Trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, la piccola lotta tra la vita e la morte. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della massima attenzione alla guida, soprattutto in ambienti domestici. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un esito positivo.

CREMOSANO (Cremona) Una bambina è stata ricoverata all’ ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata trasportata con un’ eliambulanza. La piccola, tre anni, ieri intorno alle 18 sarebbe stata accidentalmente investita da una persona di 85 anni a bordo della sua Opel Karl, mentre all’interno del cortile di un piccolo caseggiato in via Treviglio, stava eseguendo delle manovre con la sua auto per uscire poi in strada. Dalle prime informazioni pare che l’uomo stesse eseguendo queste manovre in un posto molto stretto e velocità bassissima anche nei pressi della porta del caseggiato quando, all’improvviso, la bambina gli si è parata davanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziano fa manovra in cortile e colpisce una bimba di tre anni. Corsa in elicottero a Bergamo

In questa notizia si parla di: Anni Cortile Bergamo Anziano

Una bimba di 2 anni trasforma un cortile in un giardino incantato: la magia fa il giro del web - Una tenera bambina di soli 2 anni trasforma un semplice cortile in un incantevole giardino delle fate, catturando il cuore del web con la sua innocente magia.

Anziano fa manovra in cortile e colpisce una bimba di tre anni. Corsa in elicottero a Bergamo - L’85enne ha riferito di non aver visto la bambina e rietiene di non averla investita, mentre il padre della piccola, presente a pochi metri dalla figlia ha detto ai militari che la bambina è stata ... Leggi su ilgiorno.it

Sparatoria nel cortile di un'azienda a Bergamo, morto un uomo. «Poco prima aveva litigato con un gruppo di persone» - Un uomo di 42 anni è stato ucciso oggi pomeriggio con un colpo di pistola all'interno del cortile di un capannone in località Fornasotto. Leggi su corriereadriatico.it

Sparatoria nel cortile di un'azienda a Bergamo, morto un uomo. «Poco prima aveva litigato con un gruppo di persone» - Un uomo di 42 anni è stato ucciso oggi pomeriggio con un colpo di pistola all'interno del cortile di un capannone in località Fornasotto. Leggi su ilmessaggero.it