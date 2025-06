Anziano 86enne accoltellato a morte a Saronno la nuora portata in caserma | l’avrebbero trovata con l’arma in mano

Tragedia a Saronno: un anziano di 86 anni è stato brutalmente accoltellato e ucciso nella sua abitazione. La nuora, portata in caserma, avrebbe confessato la morte del suocero al marito, che ha poi chiamato i carabinieri. Quando sono arrivati, i militari hanno trovato la donna con l'arma in mano, ma al momento non ci sono fermi. Una vicenda che lascia molte domande ancora senza risposta. Continua a leggere.

Gli inquirenti hanno portato in caserma la nuora di Romolo Baldo, l'86enne trovato accoltellato a morte nella sua casa di Saronno. Sarebbe stata lei a dire della morte del suocero al marito, che lo ha poi comunicato ai carabinieri. Al loro arrivo, i militari avrebbero trovato la donna con l'arma in mano, ma al momento non risulterebbe nessun fermo a suo carico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Morte 86enne Accoltellato Saronno

Anziano 86enne accoltellato a morte a Saronno, la nuora portata in caserma: l’avrebbero trovata con l’arma in mano - Gli inquirenti hanno portato in caserma la nuora di Romolo Baldo, l'86enne trovato accoltellato a morte nella sua casa di Saronno ... Leggi su fanpage.it

Saronno, 86enne accoltellato in casa: gli inquirenti ascoltano la nuora sulla vicenda - Un uomo di 86 anni è stato accoltellato in via Pio XI a Saronno; la nuora è stata portata in caserma per accertamenti mentre i carabinieri indagano sulle cause e dinamiche del delitto. Leggi su gaeta.it

Ottantaseienne accoltellato in casa a Saronno, al vaglio la posizione della nuora - I carabinieri della Compagnia di Saronno oltre ai militari del reparto Operativo stanno intervenendo a Saronno per l’omicidio di un uomo di 86 anni. Leggi su informazione.it