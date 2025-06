antonio tajani propone di rivedere la legge sui referendum dopo la sconfitta della sinistra

Antonio Tajani lancia un appello a rivedere la legge sui referendum, evidenziando costi elevati e scarsa partecipazione. "Forse serve più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per le schede tornate bianche dagli italiani all’estero", ha sottolineato il vicepremier al Tg1. La proposta di Tajani mira a rendere questo strumento più efficace e rappresentativo, ponendo le basi per un dibattito sul futuro della partecipazione democratica in Italia.

"Forse bisogna cambiare la legge sui referendum, servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all'estero che sono tornate bianche". Lo ha detto il vicepremier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. "Poi, per quanto riguarda le valutazioni di tipo politico, innanzitutto lo strumento del referendum per avviare iniziative politiche non si è risolto positivamente", ha affermato. "Intanto - ha aggiunto - grande rispetto per chi è andato a votare perché è sempre una forma di partecipazione al referendum.