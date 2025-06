Antitrust multa Poste Italiane per 4 milioni di euro per pratiche scorrette

L'Antitrust ha inflitto a Poste Italiane una multa di 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette che hanno sollevato molte polemiche. Secondo il Bollettino settimanale dell'AutoritĂ , l'azienda avrebbe imposto condizioni ingannevoli per l'utilizzo delle app Banco Posta e PostePay su Android, minacciando il blocco delle app. Una decisione che mette in discussione la trasparenza delle aziende nei confronti dei consumatori e apre un dibattito sulla tutela dei diritti digitali.

L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una multa da 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Lo si legge nel Bollettino settimanale dell'AutoritĂ in cui viene spiegato come Poste "abbia subordinato l'utilizzo delle app Banco Posta e PostePay, installate sugli smartphone con sistema operativo Android, al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'utente ad accedere ai dati del proprio smartphone, pena il blocco delle medesime app". Tale condotta da parte di Poste Italiane "a partire dall'aprile 2024, risulta contraria alla diligenza professionale e caratterizzata da profili di aggressivitĂ , in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo", sottolinea l'Authority. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antitrust multa Poste Italiane per 4 milioni di euro per pratiche scorrette

In questa notizia si parla di: Poste Italiane Antitrust Multa

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Antitrust multa Poste Italiane per 4 milioni di euro per pratiche scorrette - Poste Italiane sanzionata dall'Antitrust per subordinare l'uso delle app a dati personali, violando il Codice del consumo. Leggi su quotidiano.net

Antitrust multa Poste Italiane: 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta - Poste Italiane sanzionata per aver subordinato l'uso delle app Banco Posta e PostePay all'accesso ai dati smartphone. Leggi su msn.com

Poste: Antitrust, multa da 4 milioni per pratica scorretta sulle app - Poste avrebbe subordinato l’utilizzo delle app Banco Posta e PostePay su Android al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’utente ad accedere ai dati del proprio smartphone ... Leggi su ilsole24ore.com