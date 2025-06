Antitrust multa 4mln a Poste Italiane

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Poste Italiane con 4 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. L'Antitrust ha evidenziato che l'azienda ha condizionato l'uso delle app Banco Posta e PostePay al rilascio dell'autorizzazione ad accedere ai dati dello smartphone, sotto la minaccia di blocco. Questa condotta di...

21.40 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Poste Italiane con una sanzione di 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Per l'Antitrust Poste ha "subordinato l'utilizzo delle App Banco Posta e PostePay,installate sugli smartphone con sistema operativo Android, al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'utente ad accedere ai dati del proprio smartphone, pena il blocco delle medesime App". Tale condotta di Poste è contraria alla diligenza professionale ed è caratterizzata da aggressività. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

