Annunciato il tour di Rkomi Mirko nei teatri per l’autunno

Il talento di Rkomi, Mirko, si prepara a conquistare i teatri italiani in un tour autunnale imperdibile. Dopo il successo dell’album "Decrescendo", l’artista annuncia date live che promettono emozioni autentiche e performance indimenticabili. La première al Teatro Arcimboldi di Milano segna l’inizio di un viaggio musicale ricco di sorprese. Ai fan, l’attesa sta per terminare: i biglietti sono pronti a far vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

Milano, 9 giu. (askanews) – Dopo la pubblicazione dell’album decrescendo., sono annunciati oggi gli appuntamenti di Mirko nei teatri, il tour di Rkomi – prodotto ed organizzato da Friends&Partners e Vivo Concerti – che partirĂ il 17 ottobre 2025 con una speciale premiere al Teatro Arcimboldi di Milano per poi proseguire in tutta Italia. L’annuncio segue la cancellazione del tour nei palazzetti. Ai fan che hanno acquistato i biglietti era arrivata una mail in cui si annunciava che la data prescelta era stata cancellata, con tutte le modalitĂ per i rimborsi. Non c’erano però stati avvisi ufficiali e questo aveva creato un po’ di malumore e apprensione tra i fan. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

