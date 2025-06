Anna Lotta vince il Premio Fair Play-Fratelli Nani al torneo Mosti

E' andato ad Anna Lotta il premio Fair Play-Fratelli Nani, istituito due anni fa dalla concessionaria in collaborazione con la società Ricortola 1972 per premiare il miglior gesto di " gioco pulito " durante il torneo Mosti. Presenti alla premiazione Marco Mirko Nani, Luca Capua, Davide Bertelloni e Alessio Liberatori, al fianco dei vertici del Ricortola Calcio Massimiliano Giannetti e Alessandro Brizzi. Anna, giovane calciatrice di 13 anni della categoria Esordienti 2013, ha ricevuto il riconoscimento perché durante una partita, dopo la sospensione del gioco per un giocatore a terra, è andata dall'arbitro per informarlo che era stata lei a commettere fallo e che doveva essere punita, dimostrando così rispetto per l'avversario e per il direttore di gara e incarnando il valore della 'sana competizione'.

