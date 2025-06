Animosi Per Caffaz il bando è ’sospetto’

Il concorso per la nomina del direttore del Teatro Animosi è al centro di un acceso dibattito. Dopo la pubblicazione del bando, che richiede il diploma superiore anziché la laurea, il consigliere di opposizione Simone Caffaz ha espresso forti dubbi e sospetti. La questione si infittisce, alimentando polemiche sulla trasparenza e sulle scelte dell’amministrazione comunale. Ma cosa c’è dietro questa decisione? La risposta potrebbe rivelare molto sul futuro del teatro e sulla gestione culturale della città.

Non trova pace il concorso per la nomina di un direttore del Teatro Animosi. Dopo la pubblicazione del bando che ha tra i requisiti richiesti il diloma superiore e non la laurea, il consigliere di opposizione Simone Caffaz aveva tuonato che così non va, ritenendo inammissibile che un direttore di un ente culturale così importante non avesse la laurea. Adesso, sospettando che il requisito non fosse richiesto dall’amministrazione comunale per cucire addosso a un candidato già individuato il bando, Caffaz sottolinea che l’indirizzo mail per inviare le domande è sbagliato. "La scorsa settimana – scrive in una nota – avevo evidenziato l’inopportunità (e probabilmente anche l’illegittimità) del fatto che, tra i requisiti richiesti nel bando per il direttore del teatro Animosi, non vi fosse la laurea: chiunque viene chiamato a ricoprire ruoli direttivi nel settore pubblico deve possederla per legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it