Andrea Pignataro paga 280 milioni per chiudere una lite con il fisco italiano

Andrea Pignataro ha scelto la via della pace fiscale, versando 280 milioni di euro per chiudere un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, inizialmente richiesto a 1,25 miliardi. Una decisione che mette in luce come spesso le divergenze interpretative possano essere superate attraverso accordi sostenibili, evitando lunghi e costosi contenziosi. La sua strategia dimostra che, anche nelle dispute più complesse, trovare un punto di equilibrio può fare la differenza.

Andrea Pignataro ha chiuso un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate pagando 280 milioni in cinque rate. La richiesta iniziale del fisco ammontava a 1,25 miliardi. «Non vi è stata alcuna evasione, ma una divergenza interpretativa ormai superata anche dal legislatore», dicono i suoi legali a Repubblica che parla oggi della vicenda. L’accordo, secondo gli avvocati, «ha consentito di evitare l’insorgere di un lungo e complesso contenzioso giudiziario e non implica alcun riconoscimento, né esplicito né implicito, di colpevolezza o evasione». L’inchiesta della procura di Bologna è ancora aperta. Ma la transazione ne segnerà molto probabilmente la fine. 🔗 Leggi su Open.online

