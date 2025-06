Andrea Iannone in prima fila al concerto di Elodie | il video in cui incita la folla per lei

Andrea Iannone, tra il pubblico di San Siro, ha dimostrato ancora una volta il suo grande affetto per Elodie, incitando la folla a sostenere la sua amata. La passione e l’emozione erano palpabili mentre dalla prima fila gridava il nome della cantante, creando un momento indimenticabile. Un gesto che ha conquistato i fan e sottolineato il loro legame speciale. Continua a leggere per scoprire come questa intima dimostrazione si sia trasformata in un’esplosione di entusiasmo.

Andrea Iannone era tra il pubblico di San Siro per il concerto di Elodie, supportandola ed emozionandosi durante tutto lo spettacolo. Dalla prima fila, ha incitato la folla a urlare il nome della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

