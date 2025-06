Andrea Delogu | “Elodie lavorava in discoteca con me ha superato le difficoltà e ha realizzato il suo sogno”

Andrea Delogu ammira profondamente Elodie, la quale, con talento e costanza, ha superato le sfide della vita e realizzato il suo sogno di lavorare in discoteca. La loro storia è un esempio di determinazione e passione che ispira chiunque desideri trasformare i propri sogni in realtà. Continua a leggere per scoprire come Elodie abbia affrontato ogni ostacolo con coraggio e tenacia.

Andrea Delogu ha espresso la sua ammirazione per Elodie che con "talento" e "costanza" ha trasformato il suo sogno in realtà.

Sono contenta per Elodie che ha riempito uno stadio. Anni fa lavoravamo tutte e due in discoteca ed eravamo giovani. Vederla lì, sapendo tutte le difficoltà che ha dovuto superare mi rende orgogliosa di lei. Del bellissimo sogno che diventa realtà se hai talent Partecipa alla discussione

