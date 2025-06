Andrea Cerrato destination manager contro il turismo esperienziale | I nostri territori sono sempre più omologati da esperienze tutte uguali Dobbiamo recuperare l' autenticità e anche la libertà di godersi i luoghi in pace

Andrea Cerrato, destination manager e appassionato di valorizzare i nostri territori, denuncia come il turismo esperienziale stia rischiando di appiattire le identità locali, trasformandole in spettacoli omologati e privi di autenticità. È ora di recuperare la vera essenza dei luoghi, offrendo ai visitatori la libertà di scoprire e vivere ogni angolo con genuinità e pace. Ecco cosa pensa un professionista del marketing territoriale sulla strada da seguire per riscoprire il valore unico dei nostri territori.

Da ricerca di autenticità il marketing delle esperienze si è trasformato in una spettacolarizzazione del territorio che appiattisce ogni differenza. Ecco cosa ne pensa un professionista del marketing territoriale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Andrea Cerrato, destination manager, contro il «turismo esperienziale»: «I nostri territori sono sempre più omologati da esperienze tutte uguali. Dobbiamo recuperare l'autenticità e anche la libertà di godersi i luoghi in pace»

In questa notizia si parla di: Esperienze Andrea Cerrato Destination

Chi è Andrea Cerrato, tutto sul cantautore e content creator - Nato ad Asti il 24 ottobre 1984, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Andrea Cerrato non proviene da ... Leggi su donnaglamour.it

Tre domande a… Andrea Cerrato - Ho scelto di andare alla ricerca di uno Youtuber astigiano e ho trovato Andrea Cerrato. Leggi su gazzettadasti.it

Chi è Andrea Cerrato: la biografia del cantautore e la sua fidanzata musicista - Andrea Cerrato è un cantautore italiano di origine piemontese e una vera e propria stella dei social. Leggi su tag24.it